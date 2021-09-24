Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Şenol, zeytinin kalitesinin düzenli sulamayla artacağını kaydetti

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, kaliteli zeytin yetiştirmenin düzenli sulamayla mümkün olabileceğini belirtti.

Şenol, AA muhabirine, zeytinin mayıs sonu ile temmuz ayının yarısına kadar iki kez sulanması gerektiğini vurguladı.

Erdek'te 1 milyon 50 bin zeytin ağacının olduğunu ifade eden Şenol, şunları kaydetti:

"Bunların ancak yüzde 16'sı sulanabiliyor, sulanabilen bir tarım alanından ikinci ürün bile alınabilir. Bunun en güzel örneği Ballıpınar Mahallesi'dir. Düzenli olarak sulanabilen Ballıpınar Mahallesi'nden 4-5 çeşit ürün alınıyor. Bu dönemde de Kapıdağ ve Erdek zeytin ağaçlarının yağmura ihtiyacı var. Eğer gerekli yağmur olursa 9 bin tonluk rekolte beklentimiz var. Bunun 6 bin tonu sofralık, 3 bin tonu ise yağlık zeytin ama ekim ayına kadar istediğimiz yağmuru alamazsak, 9 bin tonluk rekolte beklentimizin 4 bin 500 tonu sofralık,, 4 bin 500 tonu ise yağlık olur."

Şenol, düzenli bir sulamayla aynı zamanda ağaçların kendini yenileyeceğini sözlerine ekledi.