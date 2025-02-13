Erdemir\'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticisi Erdemir'de, 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi dün Ankara'da imzalandı.

24 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Erdemir 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara'da 12 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen oturumda bağıtlandı. 30 Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir, çalışanlarının haklarını koruyup geliştiren bir sözleşmeye daha imza attı. - İSTANBUL