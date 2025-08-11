Erdemli'de Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Türbe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı.
Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, yapımına başlanan 5 kilometrelik şebeke montaj çalışması tamamlandığında mahalledeki 1200 haneye doğal gaz ulaştırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Şu anda 16 bin konutumuza doğal gaz ulaşımı sağlanıyor. Çalışma sonunda Türbe Mahallemizi de doğal gaza kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.
