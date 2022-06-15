Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde - Son Dakika
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Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde

15.06.2022 13:35

Parti grubunda konuşan Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatları hakkında konuştu. Konuşmasında yakıt fiyatlarının sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirten Erdoğan "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları hakkında bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Parti grubunda konuşan Erdoğan, "Ham petrol fiyatlarındaki artıştan maalesef etkileniyoruz. Dünyanın yaşadığı bu sıkıntının geçmesini sabırla bekleyeceğiz" dedi.

"ÜRETİMİN ARTARAK SÜRMESİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Konuşmasına çiftçilerin artan maliyetleri ve yükselen akaryakıt fiyatlarına değinerek devam eden Erdoğan, "Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışının farkındayız. Bunun için alım fiyatlarını yüksek tutmaktan, prim ve destekleme rakamlarını artırmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Dünyanın ciddi bir gıda krizi ile yüz yüze olduğu şu dönemde, üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak içinde yoğun çaba içindeyiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar küplük doğal gazı bir an önce milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz.

"POMPA FİYATLARINDA ORTAYA ÇIKAN RAKAMLAR RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDEDİR"

Pazartesi günü Filyos'da Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak törenini yaparak bu yönde önemli bir adım daha attık. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirilebilecek her yolu, yöntemi devreye alıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak, pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Ama petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının katlanarak artan bu seviyesinin sadece bizim değil, hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde - Son Dakika


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