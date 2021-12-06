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Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun - Son Dakika

Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun

06.12.2021 12:24

Katar ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması yönünde bir talimat verdiği yönündeki iddialar soruldu. Erdoğan, soruyu yönelten muhabire "Beni sıkıştırıyorsun" diyerek sitemde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir takım ziyaret ve temaslar için Katar'a gitti. Cumhurbaşkanı, Katar ziyareti öncesinde de Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET SORULDU

Erdoğan'a şu sıralar en önemli gündem maddeleri arasında yer alan asgari ücret miktarı soruldu. Soruyu yönelten gazeteci, "Milyonların gözü, asgari ücret görüşmelerinden çıkacak kararda. Siz de geçtiğimiz günlerde bir anket yaptırdınız. MKYK'da da bu konunun masaya yatırıldığı ve bakanlardan bilgi alarak, gönlünüzde 4 bin TL'nin altına düşülmemesi konusunda bilgiler olduğu belirtildi. Bu konuda nasıl bir değerlendirmeniz olur?" ifadelerini kullandı.

"BENİ SIKIŞTIRIYORSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili soruya, tebessüm ettikten sonra şu yanıtı verdi: "Ama sen bu soruyla beni sıkıştırıyorsun. Sayın Bakan ve heyet, görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. İş verenin de alınan kararla mutlu olması lazım."

Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun

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SON DAKİKA: Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun - Son Dakika
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