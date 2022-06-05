Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 3600 ek gösterge önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemesinden geçtikten sonra vatandaşla paylaşılması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek göstergenin detaylarını yarın Kabine toplantının ardından açıklayacağını söyledi.

HANGİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ?

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde ek göstergeyle ilgili açıklamada bulundu. Bilgin'in açıklamasına göre 3600 ek gösterge düzenlemesine polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil edildi. Sıralanan meslek grupları, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte getirilen haklardan faydalanabilecek.

GENİŞLETİLMESİ TALEP EDİLDİ

Bakan Bilgin'in bu açıklamasının ardından kapsam dışı kalan bazı meslek grupları kendilerinin de ek göstergeye dahil edilmesi talebinde bulundu.

ERDOĞAN: DETAYLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Kızılcahamam'da konuşan Erdoğan, "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

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