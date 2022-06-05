Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak - Son Dakika
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Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak

05.06.2022 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, "3600 ek gösterge çalışmasını nihayet Meclis'e sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 3600 ek gösterge önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemesinden geçtikten sonra vatandaşla paylaşılması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, ek göstergenin detaylarını yarın Kabine toplantının ardından açıklayacağını söyledi.

HANGİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ?

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde ek göstergeyle ilgili açıklamada bulundu. Bilgin'in açıklamasına göre 3600 ek gösterge düzenlemesine polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil edildi. Sıralanan meslek grupları, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte getirilen haklardan faydalanabilecek.

GENİŞLETİLMESİ TALEP EDİLDİ

Bakan Bilgin'in bu açıklamasının ardından kapsam dışı kalan bazı meslek grupları kendilerinin de ek göstergeye dahil edilmesi talebinde bulundu.

ERDOĞAN: DETAYLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Kızılcahamam'da konuşan Erdoğan, "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak - Son Dakika


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