Erdoğan\'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak

Ekonomi

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Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Beştepe'deki Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı. Ekonomiden, yerel seçime kadar birçok başlığın masaya yatırılacağı zirve sonrasında Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı iddia ediliyor.

MERAKLA BEKLENEN ZİRVE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı başladı. Beştepe'de gerçekleşen zirvede enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRACAK İDDİA

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yapacağı açıklamalara çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.

"ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP..."

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.