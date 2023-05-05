Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Gelirini çaydan kazanan vatandaşlara müjdeli bir haber veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çayla ilgili müjdesine bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değinen Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise çıtayı biraz daha yukarı çekip çay fiyatının refah payıyla birlikte en az 15 TL olacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde; "Erdoğan, çayın anavatanı Rize'de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.
Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim."
Son Dakika › Ekonomi › Erdoğan'ın '11 lira 30 kuruş' dediği yaş çay alım fiyatı için Kılıçdaroğlu 15 TL vaadinde bulundu - Son Dakika