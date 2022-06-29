Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi - Son Dakika
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Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi

29.06.2022 09:45

Erdoğan, muhalefetin eleştirilerinin ardından Kabine toplantısından sonra, "Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın TBMM'ye çağrısı sonrası maaşına 40 bin lira zam yapılmasını öngören madde ek bütçe yasa teklifinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ek Bütçe Yasa Teklifinin birinci maddesinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı başlangıç ödeneklerinin artırılmasını öngören madde AK Partili milletvekillerinin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

DÜZENLEMEYLE 40 BİN LİRALIK ZAMDAN VAZGEÇİLDİ

Zam başlangıç ödeneğine yapılacağı için brüt maaşın ikinci 6 aylık dönemine yüzde 40.4 oranında zam olarak yansıyacak ve böylece 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı aylığı 141 bin 453 liraya çıkacaktı. Bu düzenleme ile 40 bin 703 liralık zamdan vazgeçildi.

EMEKLİ CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN, MİLLETVEKİLİ ZAMLARI DA İPTAL

Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildiği için emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan, emekli milletvekilleri ile bu kişilerin eşlerinin emekli aylıklarına yapılacak yüzde 40'lık zam da şimdilik askıya alınmış oldu. İktidar emekli eski yöneticilerin maaş zammını Cumhurbaşkanlığı ödeneği dışında başka bir göstergeye endekslemek için düzenleme yapacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında "Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum" demişti.

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