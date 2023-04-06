Erikte cep yakan fiyat! Kilosu 300 liradan satılınca, vatandaşlar sadece tadımlık alabiliyor - Son Dakika
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Erikte cep yakan fiyat! Kilosu 300 liradan satılınca, vatandaşlar sadece tadımlık alabiliyor

06.04.2023 11:56

Bursa'da pazar tezgahlarında yerini alan eriğin kilosu 250 ile 300 lira arasında değişkenlik gösteriyor. 10'lu paketler halinde 30 liradan satılan eriği vatandaşlar, yalnızca tadımlık alıyor. Fiyatın bayramdan sonra normale dönmesi bekleniyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok yaz meyvesi tezgahlarda yerini alırken, erik de tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen erik, tezgahlarda tane ile satılıyor. 10'lu paketler halinde 30 liradan satılan eriği genellikle tadımlık alan vatandaşların yanı sıra, hamile olup aşeren kadınlar için de alınıyor.

Erik tezgahlarda yerini aldı, kilosu 300 liradan satılıyor

BAYRAM SONRASI FİYATLAR DÜŞECEK

Eriğin yeni çıktığı için fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Tuz Pazarı esnafı Ahmet Ali Koca, "Şu anda eriğin kilosu 250 lira. Vatandaş 2-3 tane tadımlık ya da hamileler için aşerenlere alıyor. İlk çıktığında bin 500 lira civarındaydı. Şu anda fiyatı 250-300 lira arası. Önümüzdeki hafta 100 liraya düşer. Bayramdan sonra her zamanki standart fiyatlarına döner. Bursa'da ilk bizim tezgahımızda var. Satılır mı diye bir deneyelim dedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Erikte cep yakan fiyat! Kilosu 300 liradan satılınca, vatandaşlar sadece tadımlık alabiliyor - Son Dakika
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