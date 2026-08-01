Erkan Alkan Manisa'da Hayvan Mamalarını İnceledi - Son Dakika
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Erkan Alkan Manisa'da Hayvan Mamalarını İnceledi

Erkan Alkan Manisa\'da Hayvan Mamalarını İnceledi
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Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Alkan, Salihli'deki evcil hayvan maması tesisini ziyaret etti.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Manisa'nın Salihli ilçesinde incelemelerde bulundu. Türkiye'deki kedi ve köpek maması üretiminin yaklaşık yüzde 78'ini karşılayan işletmelerden birini ziyaret eden Alkan, sektörün üretim gücü ve ihracat potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Manisa programı kapsamında Salihli ilçesinde faaliyet gösteren evcil hayvan maması üretim tesislerinden biri olan Hermos'u ziyaret etti.

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Dr. Ali Gök, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak ile teknik personeller de katıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, Türkiye'deki kedi ve köpek maması üretiminin yaklaşık yüzde 78'ini karşılayan işletmelerin üretim faaliyetleri değerlendirildi. Hermos'ta konserve, yaş mama ve kuru mama üretim hatlarını gezen heyet, üretim süreçleri, kalite kontrol uygulamaları, hijyen standartları, Ar-Ge çalışmaları ve ürün çeşitliliği hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Üretim bantlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erkan Alkan ve beraberindeki heyet, sektörün mevcut durumu, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette ayrıca Manisa'nın evcil hayvan maması sektöründeki stratejik önemi ile ülke ekonomisine ve ihracatına sunduğu katkılar da ele alındı. Yetkililer, kentin bu alandaki güçlü üretim altyapısının hem iç pazara hem de ihracata önemli destek sağladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Salihli, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erkan Alkan Manisa'da Hayvan Mamalarını İnceledi - Son Dakika

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