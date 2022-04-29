Erzin-Viranşehir için güneş enerjisi yarışmalarında başvurular 21 Haziran'da - Son Dakika
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Erzin-Viranşehir için güneş enerjisi yarışmalarında başvurular 21 Haziran'da

29.04.2022 11:06
Erzin-Viranşehir için güneş enerjisi yarışmalarında başvurular 21 Haziran'da

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları kapsamında Erzin ve Viranşehir'de 700 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsisi için yapılacak yarışmalara başvurular 21 Haziran'da alınacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları kapsamında Erzin ve Viranşehir'de 700 megavat güneş enerjisi kapasitesi tahsisi için yapılacak yarışmalara başvurular 21 Haziran'da alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 700 megavatlık kapasite tahsisi için 12 adet güneş enerjisi santrali kurulması amacıyla YEKA GES-4 Erzin-Viranşehir yarışmaları yapılacak.

Erzin için 100'er megavat olmak üzere iki, Viranşehir için 50'şer megavat olmak üzere 10 yarışma düzenlenecek.

Yarışmalara başvurular 21 Haziran'da 10.00-12.00 saatleri arasında Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Yarışmaların yeri, tarihleri ve saatleri Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek.

Yarışmada kilovatsaat başı başlangıç tavan fiyatı 95 kuruş olacak.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzin-Viranşehir için güneş enerjisi yarışmalarında başvurular 21 Haziran'da - Son Dakika


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