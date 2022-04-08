Erzincan'da arıcılara şeker desteği verilecek - Son Dakika
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Erzincan'da arıcılara şeker desteği verilecek

08.04.2022 16:52
Erzincan'da arıcılara şeker desteği verilecek

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçede arıcılık yapan çiftçilere toz şeker dağıtımı yapılacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il ve ilçede arıcılık yapan çiftçilere toz şeker dağıtımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı - Türkşeker ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Arı Kayıt Sistemi'ne (AKS) üye olan arıcılara çiçekler açıncaya kadar ki geçiş dönemi için arılarını beslemeleri amacıyla şeker desteğinde bulunulacak. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce konu ile ilgili açıklama yapılarak, "Şeker desteğinden faydalanmak isteyen arıcılarımızın 13 Nisan 2022 tarihine kadar Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğine veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları önemle rica olunur" denildi.

Erzincan'da arıcılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlardan Abdurrahim Gündüz ise, "Çetin geçen kış mevsiminin uzaması dolayısıyla çiçeklerin de açması gecikti. Havaların soğuk olması arıları olumsuz yönde etkiliyor. Kışı geçiren arılar, şimdi gelişim ve yavrulama döneminde. Arıların bu dönemi sorunsuz atlatabilmesi için de besine ihtiyacı var. Beslenmenin tek yolu da şeker. Yapılacak olan bu destekler de biz üreticilere can suyu olacak" diye konuştu. - ERZİNCAN

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TÜRKŞEKER, Erzincan, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da arıcılara şeker desteği verilecek - Son Dakika


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