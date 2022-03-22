Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika
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Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

22.03.2022 09:40
Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

Erzincan'da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 3 TL oldu.

Erzincan'da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 3 TL oldu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan'da 200 gram ekmek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 18.03.2022 tarih ve yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

200 gr. Somun Ekmek 3.00 TL

300 gr. Tekli Sade Pide 5.00 TL

300 gr. Yumurtalı Susamlı Pide 7.00 TL

120 gr. Tandır Ekmeği 2.50 TL

80 gr. Simit 3.00 TL

80 gr. Poğaça 3.00 TL

70 gr. Börek 3.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 4.00 TL - ERZİNCAN

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Erzincan, Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Son Dakika
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