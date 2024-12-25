Erzincan\'da Kadın İstihdamına Destek Veren Tekstil Atölyesi Açıldı

Ekonomi

Demirkent Yerleşkesinde bulunan Erzincan Belediyesine ait Tekstil Üretim Atölyesi'nde kadın istihdamına destek veriliyor.

Kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşan, Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde iş elbiseleri dikiliyor. 600 metrekare kapalı alanda hizmet veren Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde Erzincan Belediyesi Müdürlüklerinin ihtiyaçları ve özel sektörden gelen siparişler ile birlikte günde ortalama bin 500 ürün üretimi gerçekleştiriliyor.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Güvenlik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimlerde çalışan belediye personelleri için pantolon, tişört, polar, mont, yelek, ikaz yeleği gibi iş elbiseleri bu atölyede özenle dikiliyor.

Dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütüler ve kumaş kesim motorları olmak üzere 50 adet makinesi bulunan Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi kadın istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, yapılan üretimlerle de adından söz ettiriyor. - ERZİNCAN