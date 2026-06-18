Erzincan\'da Kuru Fasulye Projesi Başladı

Erzincan'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Dermason kuru fasulyesinin üretim süreçlerinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje için sözleşme imzalandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje, yüzde 100 hibe desteğiyle uygulanacak. Toplam bütçesi 1 milyon 474 bin lira olan proje kapsamında kuru fasulye üretiminin mevcut durumu bilimsel yöntemlerle incelenecek.

Sözleşme, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker tarafından imzalandı.

"Erzincan'da Yetiştirilen Kuru Fasulye Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri" adıyla yürütülecek proje kapsamında üreticilerin karşılaştığı tarımsal, çevresel, teknik ve ekonomik sorunlar detaylı olarak araştırılacak. Yapılacak analizler doğrultusunda verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilecek.

Projenin en önemli hedeflerinden biri de Erzincan'ın tarımsal değerleri arasında yer alan Erzincan Dermason Kuru Fasulyesi için coğrafi işaret tescil belgesi alınması olacak. Tescil süreciyle birlikte ürünün marka değerinin artırılması, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar, Merkez ilçeye bağlı Günbağı, Tatlısu, Yalınca, Karatuş, Hacıali, Çağlayan, Mollaköy, Çatalarmut, Ergan, Hürrem Palangası, Konakbaşı, Heybeli, Değirmenköy, Elmaköy ve Bahçeliköy olmak üzere kuru fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı 15 köyde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 100 çiftçiyle anket çalışması yapılacak, 60 toprak ve 60 bitki analizi gerçekleştirilecek, ayrıca 15 sulama suyu örneği incelenecek. Bunun yanında üretim maliyetleri hesaplanacak, haritalama çalışmaları yapılacak ve coğrafi işaret başvuru süreci yürütülecek.

Yetkililer, proje sonucunda Erzincan'ın iklim, toprak ve su kaynaklarının kuru fasulye üretimine uygunluğunun detaylı şekilde ortaya konulacağını, elde edilen veriler doğrultusunda üreticiler ve yatırımcılar için bilimsel bir yol haritası hazırlanacağını belirtti.

Projenin, Erzincan'ın tarımsal markalaşma sürecine katkı sunması ve kuru fasulye üretiminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - ERZİNCAN