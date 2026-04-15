Erzincan\'da Servis Ücretlerine Zam

Erzincan'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından okul servis ücretlerinde de artışa gidildi.

Erzincan Valiliği onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında servis ücretlerine 200 lira zam yapılarak aylık ücret 2 bin 800 liraya yükseltildi.

Yeni tarifeye göre sabah ve akşam olmak üzere çift sefer servis hizmetinden yararlanan öğrenciler için belirlenen ücret ise 2 bin 300 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Artışın, son dönemde yükselen maliyetler karşısında servis esnafının yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçladığı belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra bakım, onarım ve personel giderlerindeki artışın da zam kararında etkili olduğu ifade edildi.

Sektör temsilcileri, artan giderler nedeniyle mevcut tarifelerin sürdürülebilir olmadığını belirterek düzenlemenin kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi.

Öte yandan yapılan zam, öğrenci velileri arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı veliler artan maliyetleri anlayışla karşıladıklarını ifade ederken, bazıları ise eğitim giderlerindeki yükselişin bütçelerini zorladığını kaydetti. - ERZİNCAN