Erzincan'da Tercan Baraj Gölü'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan'da Tercan Baraj Gölü'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor

Erzincan\'da Tercan Baraj Gölü\'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı artarak gelişmeye devam ediyor. Gölde faaliyet gösteren 8 işletme toplam 150 kafeste balık yetiştiriciliği yapıyor. Baraj Gölü'nün yıllık üretim kapasitesi 3 bin tonu aşmış durumda. Erzincan'da kültür balıkçılığı da hızla yaygınlaşıyor.

22.05.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı artarak gelişmeye devam ediyor. Halihazırda gölde toplam 8 işletme faaliyet gösteriyor.

Tercan Baraj Gölü'nde 8 işletme toplam 150 kafeste balık yetiştiriciliği yapıyor. Baraj Gölü'nün yıllık üretim Kapasitesi 3 bin tonu aştı. Tarımın alt sektörlerinin hızla geliştiği Erzincan'da kültür balıkçılığı da giderek yaygınlaşıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı yapan işletmeleri ziyaret etti.

Kültür balıkçılığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan toplam 8 işletmenin yıllık üretim kapasitesinin 3 bini tonu aştığını ve toplamda 150 kafeste üretimin devam ettiğini söyledi.

Su ürünleri sektörünün Erzincan'da artış gösterdiğini kaydeden İl Müdürü Şahin, "Erzincan'da üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde sürdürülebilirliği esas almaktadır, her yönüyle bu tesislerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Çevre dostu üretim teknikleri bu tesislerde kullanılmaktadır yani çevreye herhangi bir zarar vermeden üretim gerçekleştirilmektedir" dedi.

Kültür balıkçılığının ülke genelinde her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, kültür balıkçılığı sektörünün ülkedeki gelişimine paralel olarak Erzincan'da da aynı gelişmenin yaşandığını vurguladı.

Tercan Baraj Gölü'nde kültür balıkçılığı yapan işletmelerin temsilcilerinden bilgi alan İl Müdürü Murat Şahin, işletmelerin hem ülke ekonomisine hem de Erzincan ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Tercan Baraj Gölü'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği“ni yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
00:29 Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 08:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Tercan Baraj Gölü'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement