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Erzincan'da Tercan Barajı, bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Erzincan'da Tercan Barajı, bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Barajı, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla inşa edilmiştir. Baraj, 14 bin 184 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlarken, 42 milyon 964 bin 470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 12 bin 980 kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Erzincan\'da Tercan Barajı, bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılıyor
02.01.2024 - 08:36,
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Erzincan'da Tuzla Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla 1969-1988 yılları arasında inşa edilen Tercan Barajı, bölgede 12 bin 980 kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi sınırları içerisinde yer alan baraj bölgeye hayat veriyor. Akarsu yatağından yüksekliği 65 metre olan baraj, içerisinde depoladığı 176 metre küp su ile 14 bin 184 dekar tarım arazisinin modern sistem ile sulanmasını sağlarken, ortalama 42 milyon 964 bin 470 kilovatsaat elektrik üretimi ile 12 bin 980 kişinin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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