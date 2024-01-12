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Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi

Erzincan'da yarıyıl umre turuna kayıt yaptıran 210 umreciye, umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve şuurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için umre eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerde umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi.

Erzincan\'da Umre Eğitim Seminerleri Düzenlendi
12.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Umre vazifesini yerine getirmek üzere Erzincan'dan kutsal topraklara gedecek vatandaşlara umre eğitim seminerleri düzenlendi.

Erzincan'da yarıyıl umre turuna kayıt yaptıran 210 umreciye, umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve şuurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri, bu ibadeti manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla umre eğitim bilgilendirme, irşad semineri, umre yolculuğuna çıkmadan önce maddi/manevi hazırlık, umrenin hikmeti, umrede ki sembollerin anlamı ve kadınlara özgü konular hakkında bilgiler verildi. İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme semineri umrecilerin görüş ve önerilerinin alınması ile sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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