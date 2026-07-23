Erzincan'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı

Erzincan\'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı
23.07.2026 08:02  Güncelleme: 08:04
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Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erzincan'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler ele alındı, istihdam artırılması için görüş alışverişi yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler değerlendirildi. Toplantıda yatırım ortamının geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Erhan Kılıçaslan, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERSİAD) Başkanı Saim Bahadır, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ilgili kurum amirleri ile iş insanları katıldı.

Toplantıda, Erzincan'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projelere ilişkin sunumlar yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Hamza Aydoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada üretim ve yatırımın şehirlerin kalkınması, büyümesi ve istihdamın artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erzincan'ın stratejik konumu, yatırım avantajları ve devlet teşvikleriyle yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Aydoğdu, tüm yatırımcıları kente yatırım yapmaya davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da yatırım ve projeler masaya yatırıldı - Son Dakika

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