Erzincan\'da Yerel Kalkınma Teşvik Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, Erzincan'da düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda ilin yatırım potansiyelini harekete geçirecek dört stratejik yatırım alanı kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaşıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Alaattin Tuncay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumları temsilcileri, yerel paydaşlar, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Program kapsamında Erzincan'ın üretim kapasitesini artıracak ve yeni yatırım alanlarını destekleyecek teşvik mekanizmaları detaylı şekilde anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan Lokman Altunbilek, KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü olarak programın amacı, kapsamı, başvuru süreci ve sağlanan destekleri aktardı. Altunbilek, programın yalnızca yatırım destekleyen bir model değil, aynı zamanda yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir kalkınma aracı olduğunu vurguladı.

Program kapsamında Erzincan için öncelikli yatırım alanları şu şekilde açıklandı: alternatif turizm yatırımları; ambalajlı doğal kaynak suyu ve içecek üretimi ile içecek yan sanayi ürünleri; meyve ve sebzeden katma değerli ürünler üretimi; yapı malzemeleri ve yapı kimyasalları üretimi. Bu alanların belirlenmesinde ilin doğal kaynakları, tarımsal üretim kapasitesi, sanayi altyapısı, coğrafi konumu ve turizm potansiyeli dikkate alındı.

Toplantıda konuşan Ahmet Tanoğlu, Erzincan TSO Başkanı olarak sektör yatırımlarının desteklenmesinin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Oktay Güven, KUDAKA Genel Sekreteri olarak yerel potansiyeli esas alan yaklaşımın ilin yatırım kapasitesini görünür ve güçlü hale getireceğini belirtti. Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ise kamu kurumları ile özel sektör arasındaki iş birliğinin kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını söyledi.

Toplantının sonunda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın Erzincan'da yatırım ortamını güçlendirecek önemli bir araç olduğu ve kurumlar arası iş birliklerinin ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü katkılar sağlayacağı vurgulandı. - ERZİNCAN