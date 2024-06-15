Erzincan'da Yerel Üreticilere Destek Protokolü

Ekonomi

Yerel üreticiler tarafından Erzincan'da üretilen gıda ve yem ürünlerinin kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla, Erzincan Valiliği himayelerinde Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ile Erzincan İl Özel İdaresi arasında protokol düzenlendi.

Düzenlenen bu protokol ile özel istek analiz ücretlerine yüzde 50 oranında destek sağlanarak, yerel üreticiler için ülkedeki en uygun fiyatlı Özel İstek Gıda Analizleri Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce, gıda ve yem ürünlerinde mikrobiyolojik ve kalite kriterleri için 125 parametrede analiz yapılabilmekte. - ERZİNCAN