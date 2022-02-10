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Erzincan'ın meyveleri Türkiye'nin şerbetlerine dönüşüyor - Son Dakika

Erzincan'ın meyveleri Türkiye'nin şerbetlerine dönüşüyor

10.02.2022 17:18
Erzincan'ın meyveleri Türkiye'nin şerbetlerine dönüşüyor

2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 kapsamında onaylanan "Erzincan'ın Meyveleri Türkiye'nin Şerbetlerine Dönüşüyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 kapsamında onaylanan " Erzincan'ın Meyveleri Türkiye'nin Şerbetlerine Dönüşüyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket sahibi Merve Yıldız ve ajans yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Erzincan bölgesinde yetişen meyvelerin Osmanlı döneminden kalma ve yaklaşık beş yüzyıllık tarihe sahip geleneksel şerbet hazırlama yöntemlerine göre şerbet haline getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması planlanmaktadır. Yüksek rakımı, temiz havası, bozulmamış doğası ile özellikle dağlarında barındırdığı tabii yer üstü kaynakları açısından zengin olan bölgede yetişen kuşburnu, alıç, ahlat, dağ elması ve kızılcık gibi meyvelerin işlenerek bu kaynakların katma değeri yüksek ve yenilikçi ürün çeşitlerine dönüştürülmesi ve pazarlanması hedeflenmekte.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık olarak 8-10 kat artacağı öngörülmektedir. Hem bölgenin doğal kaynaklarının verimliliğinin artmasına hem de yöresel lezzetlerin farklı pazarlara açılmasına örnek olacak proje; aynı zamanda ulusal düzeyde bir marka oluşturma amacıyla da bölge ekonomisine yüksek oranda katkı sağlayabilecektir. Başlangıçta 2 istihdam öngörülen projenin artan üretim kapasitesi sayesinde daha fazla büyüyebileceği ve bölge için önemli bir değer haline gelebileceği düşünülmekte. - ERZİNCAN

Erzincan'ın meyveleri Türkiye'nin şerbetlerine dönüşüyor

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Erzincan, Türkiye, Osmanlı, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'ın meyveleri Türkiye'nin şerbetlerine dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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