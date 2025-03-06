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Ekonomi

Erzincan Sera Projesine 247 Milyon TL Hibe

Erzincan Sera Projesine 247 Milyon TL Hibe

Erzincan'da sera projesi ile 24 vatandaş hibe aldı, 890 dönüm sera alanı ve 400 istihdam hedefleniyor.

06.03.2025 12:10
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Erzincan Valiliği koordinasyonunda yürütülen Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi'nde tahsis alan 24 vatandaş 2024 yılı IPARD III-2. Başvuru Çağrı Döneminde yapılan proje başvuruları kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 247 milyon TL hibe almaya hak kazandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; "Proje kapsamında oluşturulan 253 dönümlük yeni sera alanıyla birlikte ilimizin sera varlığı toplam 890 dönüme çıkacaktır.

Yılsonuna kadar faaliyete geçecek yeni sera alanı ile yaklaşık 400 kişiye istihdam, 1. ürün olarak 6 bin 325 ton domates ve 2. ürün olarak 1 milyon 265 bin adet marul ile ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 350 milyon TL'lik mali döngü katkısı olacaktır." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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