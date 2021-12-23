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Erzurum 11 ayda 280 marka çıkardı - Son Dakika

Erzurum 11 ayda 280 marka çıkardı

23.12.2021 09:32
Erzurum 11 ayda 280 marka çıkardı

Erzurum'dan Kasım ayında 26, bu yılın Ocak-Kasım ayları arasında ise 280 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Erzurum'dan Kasım ayında 26, bu yılın Ocak-Kasım ayları arasında ise 280 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Kasım ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Erzurum'dan Kasım ayında 26, bu yılın Ocak - Kasım ayları arasında ise 280 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum'un marka başvurusu ülke payı Kasım ayında yüzde 0,16, yılın 11 aylık bölümünde ise yüzde 0,17 olarak hesaplandı.

Erzurum 11 aylık başvuru dağılımı

Erzurum'dan marka başvurusunun en yüksek sayıda olduğu dönem Mart ayı oldu. 43 başvurunun kaydedildiği bu ayı başvuru sayısı çokluğu ile Ocak ve Eylül ayı takip etti. TPE verilerine göre ilden ocak ayında 38, şubat ayında 17, mart ayında 43, nisan ayında 21, mayıs ayında 12, haziran ayında 18, temmuz ayında 17, Ağustos ayında 32, Eylül ayında 36, Ekim ayında 21, Kasımda 26 başvuru kaydedildi.

Ocak - Kasım 2021 bölgesel veriler ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri üzerinde Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre, Kasım 2021 döneminde Erzurum'dan 26, KUDAKA istatistik Bölgesinden 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 66, Doğu Anadolu'dan 231 başvuru gerçekleştirildi. Bu yılın Ocak-Kasım diliminde ise Erzurum'dan 280, KUDAKA istatistik Bölgesinden 450, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinden 714, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 2 bin 298 başvuru yapıldı.

Erzurum'un marka başvuru payı

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum'un bölgesel ölçekte Kasım ayı marka başvuru payı, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,3, Doğu Anadolu'da yüzde 11,25; Ocak - Kasım bölümü marka başvuru payı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 62,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,2, Doğu Anadolu'da yüzde 12,18 oldu.

Bölge illeri dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu, Erzurum 4'üncü sırayı aldı. 11 aylık dönemde Malatya'dan 654, Elazığ'dan 383, Van'dan 330, Erzurum'dan 280, Erzincan'dan 137, Ağrı'dan 118, Kars'tan 81, Bingöl'den 68, Muş'tan 61, Bitlis'ten 48, Hakkari'den 47, Iğdır'dan 42, Tunceli'den 26, Ardahan'dan 23 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum 46'ıncı sırada

Erzurum Kasım 2021 döneminde Türkiye illeri marka başvuru sayısı sıralamasında 46'ıncı oldu. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Mardin, Kütahya, Isparta, Düzce, Sivas, Nevşehir, Ordu, Rize, Elazığ, Niğde, Batman, Çorum, Edirne, Aksaray, Van, Karaman, Yalova, Erzurum, Bolu, Zonguldak, Kırklareli, Osmaniye olarak kaydedildi. - ERZURUM

Erzurum 11 ayda 280 marka çıkardı

Doğu Anadolu, Erzurum, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum 11 ayda 280 marka çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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