Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda tahsise uygun durumda olan 6 parsel için aralık ayında ilana çıkılması, başvuruların toplanması ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi kararları alındı. Toplantıda ayrıca 2. OSB'nin gelişimi yönündeki hedefler de istişare edildi.

Toplantıya; Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM