Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın da katıldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Bölge Müdürü Fırat Karakaya, geçtiğimiz ay yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. - ERZURUM