Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Ağustos ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın da katıldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. Bölge Müdürü Fırat Karakaya, çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. - ERZURUM