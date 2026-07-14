2. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi toplandı

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve 2. Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya'nın katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; kesin tahsisler, arsa tahsis başvuruları, model fabrika çalışmaları, personel alımı, kompanzasyon panosu ihtiyacı ve itfaiye yeri gibi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine yönelik önemli gündem maddeleri ele alındı.

Ayrıca yatırım ve üretime katkı sunacak tahsis süreçleri kapsamında başvuruda bulunan 14 firma temsilcisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek talepler değerlendirildi. Bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar istişare edildi. - ERZURUM