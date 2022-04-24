Erzurum 3 ayda 92 marka üretti - Son Dakika
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Erzurum 3 ayda 92 marka üretti

24.04.2022 12:08
Erzurum 3 ayda 92 marka üretti

Erzurum'dan Mart ayında 32, bu yılın ilk 3 ayında ise 92 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Erzurum'dan Mart ayında 32, bu yılın ilk 3 ayında ise 92 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ'ın ardından 3'üncü sırayı aldı.

TÜRKPATENT Mart ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı.

Mart Ayı Verileri

Verilere göre Mart ayında Erzurum'dan 32, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 46, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 81, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 256 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 69,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,5'lik pay edindi.

Ocak - Mart Verileri

Bu yılın ilk üç ayında Erzurum'dan 92, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 136, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 231, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 664 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 67,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,8'lik pay gösterdi

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk iki ayında Bölge illeri, Malatya'dan 161, Elazığ'dan 126, Erzurum'dan 92, Van'dan 64, Ağrı'dan 34, Erzincan'dan 30, Kars'tan 31, Bitlis'ten 25, Muş'tan 19, Bingöl'den 26, Iğdır'dan 14, Ardahan'dan 6, Hakkari'den 9, Tunceli'den 17 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 44'inci Sırada

Erzurum bu yılın ilk 3 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44,'üncü sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu 45 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Muğla, Denizli, Hatay, Balıkesir, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Mardin, Elazığ, Niğde, Ordu, Isparta, Rize, Düzce, Nevşehir, Çorum, Kırklareli, Kütahya, Edirne, Karaman, Yalova, Erzurum, Aksaray olarak bildirildi. - ERZURUM

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Doğu Anadolu, Erzurum, Malatya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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