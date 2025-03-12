Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, "2. OSB Yönetim Kurulu" ve "Minotek" toplantıları Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2.OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, Minotek Genel Müdürü Mustafa Altun, Mobilyacılar Dernek Başkanı Murat Nohutçu ve Muhasebe Yetkilisi Şimşek Akpınar katılım sağladı. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum'da 2. OSB ve Minotek Toplantıları Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?