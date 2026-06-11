ETSO'da "Tarımda kadın eli" projesiyle 200 kadın çiftçi sertifikasını aldı - Son Dakika
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ETSO'da "Tarımda kadın eli" projesiyle 200 kadın çiftçi sertifikasını aldı

ETSO\'da "Tarımda kadın eli" projesiyle 200 kadın çiftçi sertifikasını aldı
11.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:24
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Erzurum TSO ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenen Tarımda Kadın Eli-Çiftçi Kadın Akademisi eğitim programını tamamlayan 200'den fazla kadın çiftçi adayı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) öncülüğünde hayata geçirilen "Tarımda Kadın Eli-Çiftçi Kadın Akademisi" eğitim programının sertifika töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 200'den fazla kadın çiftçi adayı, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

Törene; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Karadağ, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevra Küzeci ve Erzurum TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile çok sayıda davetli katıldı.

Alioğulları: "Tarımın geleceğinde kadınların emeği çok önemli"

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, kurumlar arası güçlü iş birliğine dikkat çekti. Alioğulları, "Eğitimlerimizi ETSO, Yakutiye Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ve Atatürk Üniversitemizin değerli katkılarıyla hayata geçirdik. Amacımız kadınlarımızın tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirmek, üretimde daha etkin rol almalarını desteklemek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Kadınlarımızın gösterdiği ilgi ve öğrenme isteği bizlere gösterdi ki; tarımın geleceğinde kadınların emeği, bilgisi ve girişimcilik ruhu çok önemli bir yere sahiptir. Üreten kadınlarımız, ülkemizin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Özakalın: "Kadınların üretime katılımı, şehrimizin ve ülkemizin zenginliğidir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve projenin önemine yönelik görüşlerini paylaşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise, kadınların ekonomik hayattaki rolüne vurgu yaptı. Özakalın, yaptığı açıklamada, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kadınlarımızın üretim süreçlerinde, özellikle de stratejik bir sektör olan tarımda yer almasını son derece önemsiyoruz. Toprakla buluşan kadın eli, sadece bereketi değil, aynı zamanda yenilikçiliği ve kaliteyi de beraberinde getirir. 200'ü aşkın kadınımızın bu akademide eğitim alarak profesyonel üretime adım atması, şehrimizin tarımsal vizyonu adına atılmış devasa bir adımdır. Devletimizin sunduğu destekler ve kurumlarımızın iş birliğiyle, kadın çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, onların ürettiği değere sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri; Tuncay Kaldırım, Saim Özakalın, Mustafa Karadağ, Nevra Küzeci ve Kübra Alioğulları tarafından 200'den fazla katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Program, sertifika alan kadın çiftçiler ve protokol üyelerinin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ETSO'da 'Tarımda kadın eli' projesiyle 200 kadın çiftçi sertifikasını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ETSO'da "Tarımda kadın eli" projesiyle 200 kadın çiftçi sertifikasını aldı - Son Dakika
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