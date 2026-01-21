Palandöken Ekonomi Forumu ve Turizm Başkenti'ne değerlendirme - Son Dakika
Ekonomi

Palandöken Ekonomi Forumu ve Turizm Başkenti'ne değerlendirme

Palandöken Ekonomi Forumu ve Turizm Başkenti\'ne değerlendirme
21.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:30
Erzurum'da gerçekleştirilen istişare toplantısında 2025 yılı için planlanan Turizm Başkenti ve Palandöken Ekonomi Forumuna ilişkin organizasyon takvimleri ve faaliyetler değerlendirildi. Şehrin turizm potansiyelinin artırılması ve ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Erzurum'da 2025 yılında gerçekleştirilen Palandöken Ekonomi Forumu ve Turizm Başkenti etkinlikleri değerlendirildi.

Erzurum'un 2025 yılı Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen 48 program ile 2026 yılında ikincisi düzenlenmesi planlanan Palandöken Ekonomi Forumuna ilişkin değerlendirme ve planlamalar, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Toplantıda, yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken; önümüzdeki döneme yönelik organizasyon takvimi, kurumsal iş birliği olanakları ve koordinasyon süreçleri istişare edildi. Erzurum'un turizm potansiyelinin artırılması, ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda görünürlüğünün daha da yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen bu organizasyonların, şehrin marka değerine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

İstişare toplantısına; 2025 Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da katıldı. - ERZURUM

Yerel Haberler, Etkinlikler, Erzurum, Ekonomi, Turizm

Son Dakika Ekonomi Palandöken Ekonomi Forumu ve Turizm Başkenti'ne değerlendirme - Son Dakika

