Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, 2025 Eylülünde kayıt yoktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, 2025 Eylülünde kayıt yoktu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, 2025 Eylülünde kayıt yoktu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı; aynı ay iş yeri satışı olmadı. Ağustosta hiç satış kaydedilmezken, geçen yılın eylülünde de satış raporlanmamıştı.

Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında yabancılara 2 konut satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde yabancılara iş yeri satışı yapılmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kentte yabancılara yapılan konut satışları, önceki yılların eylül ayı verileriyle karşılaştırıldığında değişiklik gösterdi.

Ağustosta satış kaydedilmedi

Erzurum'da 2026 yılı Ağustos ayında yabancılara konut veya iş yeri satışı kaydedilmedi. Eylül ayında ise yabancılara 2 konut satıldı. İş yeri satışlarında ağustos ve eylül aylarında herhangi bir satış gerçekleşmedi.

Geçen yılın eylül ayında satış yapılmadı

2025 yılı Eylül ayında Erzurum'da yabancılara konut ve iş yeri satışı raporlanmadı. 2026 yılının aynı ayında ise 2 konut satışı gerçekleşti.

Önceki yıllarda 1'er konut satıldı

Erzurum'da 2021 yılı Eylül ayında yabancılara 1 konut satışı yapılırken, iş yeri satışı kaydedilmedi. 2016 yılı Eylül ayında da yabancılara 1 konut satışı gerçekleştirildi, iş yeri satışı olmadı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiErzurumEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Sedat Peker’in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu “Hastanede yaşam savaşı veriyor“ iddiası Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası
Hadise, Ara Beni’nin başarısını özel videoyla kutladı Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:53
Bakan Gürlek ’Balina James’ operasyonunun detaylarını açıkladı 15 adresten servet çıktı
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
09:53
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
08:32
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 10:22:23. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2026 Eylülünde yabancılara 2 konut satıldı, 2025 Eylülünde kayıt yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei