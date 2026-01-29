Yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
Yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplandı

29.01.2026 17:15  Güncelleme: 17:17
Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'daki 803 adet kamu yatırım projesinin toplam tutarının 123 milyar TL olduğunu açıkladı. Projelerin 360'ı tamamlanmış, 328'i devam ediyor.

Vali Mustafa Çiftçi, 2016 yılının ilk Koordinasyon Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erzurum'da 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 803 adet yatırım projesinin olduğunu ifade etti.

Erzurum'daki kamu projelerinin toplam tutarının 123 Milyar 514 Milyon 395 Bin 555 TL olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "2025 yılı harcama oranı: % 85,15 dir. Projelerin Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 42,14'dür İlimizde yürütülen Kamu Yatırım Projelerinin yani 803 adet projenin 360'i tamamlanmış, 328'i devam ediyor, 86'si ihale aşamasına gelmiş, 26'si henüz başlanmamış. 3 'ü tasfiye aşamasında. Harcama toplamlarına göre baktığımızda; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 31, DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün 157, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 71, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğünün 226, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünün 4 proje ile ön sıralarda yer aldığını ifade edebiliriz" diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu'nda; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, İletişim Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü sunum yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Erzurum, Kamu, Son Dakika

