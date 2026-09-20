Erzurum'da Ağustos 2026'da taşıt devri geçen yıla göre 161 azalarak 4 bin 137 oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Ağustos 2026'da taşıt devri geçen yıla göre 161 azalarak 4 bin 137 oldu

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Erzurum\'da Ağustos 2026\'da taşıt devri geçen yıla göre 161 azalarak 4 bin 137 oldu
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ağustos 2026'da devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 4 bin 137 oldu. Geçen yılın aynı ayına göre toplam devir 161 azalırken, otomobil devri de 99 düşüşle 2 bin 746'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İllere Göre Devri Yapılan Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Erzurum'da Ağustos 2026'da 4 bin 137 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise kentte 4 bin 298 taşıtın devri gerçekleştirilmişti.

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ağustos 2026'da devri yapılan 4 bin 137 motorlu kara taşıtının 2 bin 746'sını otomobiller oluşturdu. Kentte 57 minibüs, 10 otobüs, 829 kamyonet, 76 kamyon, 180 motosiklet, 10 özel amaçlı taşıt ve 229 traktörün de devri yapıldı.

Geçen yıl Ağustos ayında ise Erzurum'da toplam 4 bin 298 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti. Bu taşıtların 2 bin 845'i otomobil, 80'i minibüs, 18'i otobüs, 861'i kamyonet, 94'ü kamyon, 172'si motosiklet, 3'ü özel amaçlı taşıt ve 225'i traktör olarak kayıtlara geçmişti.

Otomobil devrinde düşüş yaşandı

İki yılın ağustos ayı verileri karşılaştırıldığında Erzurum'da toplam taşıt devrinin 4 bin 298'den 4 bin 137'ye gerilediği görüldü. Böylece bir yılda devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısında 161 adetlik düşüş yaşandı.

Otomobil devri de geçen yılın aynı ayına göre 99 adet azalarak 2 bin 845'ten 2 bin 746'ya geriledi. Minibüs devri 80'den 57'ye, otobüs devri 18'den 10'a, kamyon devri 94'ten 76'ya düşerken, kamyonet devri ise 861'den 829'a geriledi.

Motosiklet devrinde ise geçen yılın ağustos ayına göre artış kaydedildi. Ağustos 2025'te 172 motosikletin devri yapılırken, Ağustos 2026'da bu sayı 180'e yükseldi. Özel amaçlı taşıt devri 3'ten 10'a çıkarken, traktör devri ise 225'ten 229'a yükseldi.

Temmuza göre 87 araçlık artış

Erzurum'da Temmuz 2026'da 4 bin 50 motorlu kara taşıtının devri yapılırken, Ağustos ayında bu sayı 4 bin 137'ye yükseldi. Böylece aylık bazda devri yapılan taşıt sayısında 87 adetlik artış yaşandı.

Temmuz ayında 2 bin 593 otomobilin devri yapılırken, ağustosta bu sayı 2 bin 746 oldu. Kamyonet devri 824'ten 829'a, minibüs devri 50'den 57'ye, özel amaçlı taşıt devri 9'dan 10'a yükseldi. Otobüs devri 26'dan 10'a, kamyon devri 87'den 76'ya, motosiklet devri 204'ten 180'e ve traktör devri 257'den 229'a geriledi.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuOtomobilEkonomiAğustosErzurumUlaşımSon Dakika

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