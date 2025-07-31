Erzurum'da Beşinci Halk Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Beşinci Halk Pazarı Açıldı

Erzurum\'da Beşinci Halk Pazarı Açıldı
31.07.2025 16:09  Güncelleme: 16:12
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, halk pazarları zincirinin beşinci şubesini Demirciler semtinde açtı. Kar amacı gütmeden hizmet veren market, bölgede ekonomik alışveriş imkanı sunarak fiyat dengesini sağlamayı hedefliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk pazarlarının 5'inci şubesini Demirciler semtinde açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Halk Pazarı Marketler Zinciri, halka yönelik ekonomik ve kaliteli alışveriş imkanı sunuyor. Kar amacı gütmeden hizmet veren bu marketler, bölgede fiyat dengesini sağlayarak vatandaşların bütçesine katkıda bulunuyor.

İlk şube Gürcükapı'da açılırken, Yıldızkent ve Çukurevler'den sonra dördüncü şubesi de Sanayi'de açılmıştı.

Ekmek 6 liradan satılıyor

Beşincisi Demirciler Semti'nde açılan ve ilk günden halkın yoğun ilgisini çeken marketlerde; ekmek 6 liradan satılırken, yumurtanın kolisi 79,9 TL, dana kıymanın kilosu 409,9 TL, dana kuşbaşının kilogramı 499,9 TL, domatesin kilosu 17,9 TL, muzun kilogramı 79,9 ve patatesin kilosu 6,49 TL olarak dikkat çekti. Halk Pazarlarındaki en önemli unsur ise boykotlu ürünlerin bulunmaması olarak ifade ediliyor.

"Sosyal belediyeciliğin sahaya yansıyan en güçlü örneği"

Halk pazarlarındaki ürünlerin, doğrudan üreticiden tüketiciye sunulduğunu, aracıların devreden çıkmasıyla fiyatlar makul seviyelerde tutulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, vatandaşın bütçesi korunurken, aynı zamanda üretici ve esnafın da kazandığını vurgulayarak, "Şehrimizin kalkınması, vatandaşlarımızın günlük yaşamda daha konforlu, daha kolay bir hayat sürmesi adına başlattığımız halk pazarı projemizin beşinci şubesi olan Demirciler Halk Pazarı'mızı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Biz bu yola çıkarken, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarını kendimize rehber edindik. Belediyecilikte asıl olanın; gönüllere dokunmak, vatandaşı anlamak, onun ihtiyacına doğru çözümler üretmek olduğuna inandık. ve bu anlayışla, şehrimizin dört bir yanında yalnızca yollar, binalar, parklar değil; bereketin, dayanışmanın ve samimiyetin mayasını da attık. İşte bu vizyonla yola çıkarak kurduğumuz halk pazarları, yalnızca bir alışveriş alanı değil, sosyal belediyeciliğin sahaya yansıyan en güçlü örneklerinden de biridir" dedi.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Melik Diloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum eski Milletvekili Mücahit Daloğlu ve davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Beşinci Halk Pazarı Açıldı - Son Dakika

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