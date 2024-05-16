Erzurum'da Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği Konulu Seminer Düzenlendi

Erzurum\'da Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği Konulu Seminer Düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) işbirliğiyle, 'Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği' konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, dijitalleşmenin ticaret üzerindeki etkileri, mobil ticaretin yükselişi ve dijitalleşmenin ticarete etkileri anlatıldı. Konuşmacı Doç. Dr. İlker Akbaba, işletmelerin dijital dönüşüm sürecine katılmasının önemini vurguladı.

16.05.2024 09:39
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) işbirliğiyle, 'Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği' konulu bir seminer düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İİBF Öğretim Üyesi ve TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. İlker Akbaba'nın konuşmacı olduğu seminer ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl GGK Başkanı İsmail Suci, Kurul üyeleri ile firmaların temsilcilerinin katıldığı seminerde, dijitalleşme ile ticaretin geleceği, teknolojinin sunduğu fırsatlar ve ticaretin dönüşümü anlatıldı.

"Dijitalleşme Kavramları Önemli Bir Dönüşümü Tetikliyor"

Seminerde, teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasının, ticaretin geleceğini derinden etkilediğini kaydeden Doç. Dr. Akbaba şunları söyledi; "Elektronik ticaret, mobil ticaret, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme kavramları, iş dünyasında önemli bir dönüşümü tetikliyor ve bu değişimlerin ticaret üzerindeki etkileri giderek artıyor. İnternetin yaygın kullanımı ve mobil cihazların gelişimi ile birlikte, işletmeler artık sınırları aşan bir şekilde müşterilere ulaşabiliyor. Online satış platformları, e-ticaret siteleri ve dijital pazarlama araçları, işletmeler için küresel ölçekte yeni pazarlar oluşturuyor ve rekabet avantajı sağlıyor"

"Mobil Ticaretin Yükselişi ve Tüketiciler İçin Kolaylık"

Mobil cihazların yaygınlaşmasının, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdiğini anlatan Akbaba, "Mobil ticaret, tüketicilere her an her yerden alışveriş yapma imkanı sunuyor. Akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar, kullanıcıların ürünleri incelemesini, satın almasını ve ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu da işletmeler için daha geniş bir müşteri kitlesi ve satış potansiyeli demektir" diye konuştu.

Dijitalleşmenin Ticarete Etkileri ve Gelecek Öngörüsü

Dijitalleşmenin, ticaretin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldiğini vurgulayan Akbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "İşletmelerin bu değişime ayak uydurması ve dijitalleşme stratejileri geliştirmesi gerekiyor. Veri analitiği, yapay zeka destekli karar verme süreçleri, müşteri deneyimi odaklı hizmetler ve sürdürülebilir dijital iş modelleri, geleceğin ticaretini şekillendirecek unsurlar arasında yer alıyor. Geleceğin ticaretinde dijitalleşme ve teknoloji, işletmeler için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda rekabetin de daha yoğun bir şekilde yaşanacağı bir ortamı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, işletmelerin dijital dönüşüm sürecine aktif bir şekilde katılması ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması, başarılı olmaları için önemli bir adım olacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Dijitalleşme ile Ticaretin Geleceği Konulu Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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