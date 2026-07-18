Erzurum\'da Konut Satışları %26,8 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Erzurum'da Haziran 2026'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 221 adet artarak 825'ten bin 46'ya yükseldi. İlk el konut satışları yüzde 85 artarken, ikinci el satışlarda da artış kaydedildi.

Haziran 2025'te Erzurum'da 825 olan toplam konut satışı, Haziran 2026'da 221 adet artarak bin 46'ya ulaştı. Böylece kentte konut satışları yıllık bazda yüzde 26,8 artış gösterdi.

İlk el konut satışlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Geçen yıl haziran ayında 221 olan ilk el konut satışı, bu yılın aynı döneminde 409'a çıkarak 188 adet arttı. İlk el satışlardaki artış oranı yüzde 85 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayındaki 604 seviyesinden 637'ye yükseldi. İkinci el satışlarda 33 konutluk artış yaşanırken, artış oranı yüzde 5,5 oldu.

Haziran ayında Erzurum'da ayrıca 98 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bunların 32'si ilk el, 66'sı ise ikinci el satışlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde ise kentte 70 iş yeri satışı yapılmış, bunların 21'i ilk el, 49'u ikinci el olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye verileri

Türkiye genelinde ise Haziran 2026'da ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 33,4, ikinci el satışların payı ise yüzde 66,6 olarak gerçekleşti. - ERZURUM