Erzurum'da Kültürel Projelere 51 Milyon Lira Harcandı - Son Dakika
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Erzurum'da Kültürel Projelere 51 Milyon Lira Harcandı

Erzurum\'da Kültürel Projelere 51 Milyon Lira Harcandı
17.07.2026 09:37
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Erzurum'da kültür varlıklarına 51 milyon lira harcandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı ilk altı aylık verilerine göre, Erzurum'da kültür varlıklarının korunması ve restorasyonuna yönelik projelere bugüne kadar 51 milyon 636 bin 618 lira harcandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026 Yılı Birinci Altı Ayı Sonu Kültür Varlıkları Katkı Payı Aktarılan Projeler" listesinde Erzurum'a ilişkin veriler de yer aldı. Rapora göre, 2005 yılından 2026'nın ilk altı ayı sonuna kadar kentte kültür varlıkları katkı payı kapsamında toplam 76 milyon 927 bin 726 lira gelir elde edildi.

Kent genelinde tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen restorasyon ve proje çalışmalarına bugüne kadar toplam 51 milyon 636 bin 618 lira kaynak aktarıldı. Raporda, Oltu Kilisesi, Harput Kapı, Osman Efendi Camii, Engüzekkapı Kalesi, Atatürk Evi, Fethi Camii, Şükrü Döküş Kilisesi ile Tortum Bağbaşı Haho Kilisesi gibi çok sayıda tarihi yapıya yönelik restorasyon ve proje çalışmalarının yer aldığı belirtildi.

Öte yandan 2026 yılının ilk altı ayında Erzurum'da kültür varlıkları katkı payı kapsamında 10 milyon 496 bin 826 lira gelir tahsil edilirken, dönem sonu itibarıyla hesapta 19 milyon 460 bin 167 lira ödenek bulunduğu kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Kültürel Projelere 51 Milyon Lira Harcandı - Son Dakika

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