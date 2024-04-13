Erzurum\'da Vergi Mükellefi Sayısı Arttı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 yılı Mart dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum'da 12 bin 538 Gelir Vergisi, 8 bin 583 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 888 Kurumlar Vergisi, 18 bin 541 Gelir Stopaj vergisi, 8 bin 89 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 16 bin 135 Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Aralık 2023'ye göre değişim

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılı Mart döneminde, 2023 yılı Aralık göre Gelir Vergisi mükellefi sayısı 12 bin 368'den 12 bin 538, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı 18 296'dan 18 bin 541, Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 3 bin 845'den 3 bin 888, GMSİ mükellef sayısı 6 bin 935'den 8 bin 89, KDV mükellefi sayısı 15 bin 970'den 16 bin 135'e yükseldi.

2023 Aralık ayına göre değişim oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2023 Aralık ayına göre faal mükellef sayısı, Gelir vergisinde yüzde 1,37, kurumlar vergisinde yüzde 1,11, Gelir Stopaj vergisinde yüzde 1,33, GMSİ'de yüzde 16,64, KDV'de yüzde 1,03 oranında artış kaydetti.

2023 Aralık ayı Erzurum verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Erzurum'da 2023 Aralık ayında 12 bin 368 Gelir Vergisi, 8 bin 542 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 845 Kurumlar Vergisi, 18 bin 296 Gelir Stopaj Vergisi, 6 bin 935 Gayrimenkul Sermaye iradı Vergisi ve 15 bin 970 Katma Değer Vergisi faal mükellefi bulunuyordu. - ERZURUM