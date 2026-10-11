Erzurum'da yeni oto sanayi sitesinin temeli Vali Baruş'un katıldığı törenle atıldı - Son Dakika
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Erzurum'da yeni oto sanayi sitesinin temeli Vali Baruş'un katıldığı törenle atıldı

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Erzurum\'da yeni oto sanayi sitesinin temeli Vali Baruş\'un katıldığı törenle atıldı
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Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni yoğun katılımla yapıldı. Vali Aydın Baruş, odanın 1956'dan bu yana üretim ve hizmete katkı sunduğunu belirterek yeni sitenin esnafa elverişli ortam ve şehre düzenli yapılaşma sağlayacağını vurguladı.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odasının 1956 yılından bu yana şehrin ve bölgenin üretim ve hizmet sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanayicilere teşekkür etti. Temeli atılan sanayi sitesinin, köklü esnaf geleneğinin modern bir yatırımla buluşması olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş; iş yerlerinin planlı ve düzenli bir yapıda bir araya getirilmesinin esnaf için daha elverişli çalışma ortamı, vatandaşlar için daha nitelikli hizmet, şehir için ise daha düzenli bir yapılaşma sağlayacağını vurguladı.

Yatırımın iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve trafik düzeni açısından da önemli kazanımlar getireceğini belirten Vali Aydın Baruş, sanayi sitesinin Erzurum'un yatırım iklimine katkı sunacağını, yeni üretim ve ticaret imkanlarının önünü açacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
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