Erzurum'dan Eskişehir'e 130 Baş Hayvanla Gelen Satıcı Zor Şartlarda Yaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'dan Eskişehir'e 130 Baş Hayvanla Gelen Satıcı Zor Şartlarda Yaşıyor

Erzurum'dan Eskişehir'e 130 baş hayvanıyla birlikte yaklaşık bin 138 kilometre kat ederek gelen Mülazım Uğun, kurban pazarında zor şartlarda yaşıyor. Eskişehir'deki kurban pazarında satış yapmak için Erzurum'dan gelen Uğun, hayvanların başında gece gündüz bekliyor ve kendi imkanlarıyla pazarda konaklıyor. Satışların durgun olduğunu belirten Uğun, umutlu bir şekilde hayvanlarını satıp gitmeyi düşünüyor.

12.06.2024 10:43
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Erzurum'dan 130 baş hayvanıyla birlikte yaklaşık bin 138 kilometre kat ederek Eskişehir'e gelen Mülazım Uğun kurban pazarında zor şartlarda yaşıyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşlar kurbanlık satın almak için hayvan pazarlarında yoğunluk oluştururken, şehir dışından gelen birçok satıcı da ticaretlerini gerçekleştirmek üzere pazarda yerini aldı. Bu satıcılardan birisi olan Mülazım Uğun, 130 küçükbaş hayvanıyla birlikte yaklaşık 13 saat ve bin 138 kilometre yolculuk ederek Eskişehir'e geldi. Gece gündüz hayvanların başından ayrılamayan Uğun, Eskişehir'de bulunduğu süre boyunca uyumak için başka bir yere gidememesi nedeniyle kendi imkanlarıyla pazarın içerisinde konakladı. Belediyenin ve kurumların kendilerine herhangi bir yer tahsis etmemesi sonucunda büyük zorluk yaşayan Erzurumlu satıcı, ellerindeki kurbanlıkları hayırlı fiyatlarla satıp gitmeyi umduklarını dile getirdi.

"Gece gündüz buradayım, hayvanların başında yatıyoruz"

Eskişehir'deki kurban pazarında satış yapmak için Erzurum'dan gelen Mülazım Uğun, "Erzurum Karayazı'dan getirdik bu hayvanları. Toplamda 130 adet hayvan getirdik. Satışlar eski gibi değil, biraz durgun. Herhalde fiyatlar da yüksek geliyor. Bizim masraflarımız çok olduğu için mecburen bunu fiyatlara yansıtıyoruz. Nasip kısmet olursa satıp gitmeyi düşünüyoruz. Ben buraya geleli 4 gün oldu. Gece gündüz buradayım, hayvanların başında yatıyoruz. Pazarda bir yerim var, orada uyuyorum. İnşallah hayırlı bir fiyat gelirse satıp gideceğiz. Şu anda bizim fiyatlarımız 12 ila 20 bin arasında hayvanın kilosuna ve boyuna göre değişiyor. Yatacak yer yok. Bir kurumun ya da belediyenin tahsis ettiği bir yer bulunmuyor. Şu anda biz kendi imkanlarımızla burada konaklıyoruz. Bize verdikleri imkanlar etrafta gördükleriniz. Su var, bu kadar. Çok bir şey yok. Ben burada hiç duş almadım ama akrabalara gideceğim, orada temizleneceğim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'dan Eskişehir'e 130 Baş Hayvanla Gelen Satıcı Zor Şartlarda Yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'dan Eskişehir'e 130 Baş Hayvanla Gelen Satıcı Zor Şartlarda Yaşıyor - Son Dakika
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