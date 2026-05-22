Erzurum sanayisi büyüyor: OSB\'ye 246 hektarlık ilave alan

Erzurum Merkez II Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 244 hektarlık ilave alanın OSB sınırlarına dahil edilmesi süreci resmen başlatıldı.

Yer seçimi komisyon toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlık temsilcileri, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez II OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Kurumsal iş birliğiyle stratejik adım

Gerçekleştirilen toplantı, Erzurum'daki kurumsal iş birliğinin güçlü bir örneği olarak değerlendirildi. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, genişleme sürecinin resmi altyapısı oluşturuldu.

Yer seçimi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yeni yatırım alanlarının oluşturulması, üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Artan yatırım talebi yeni alan ihtiyacını doğurdu

Merkez II OSB'de son dönemde yaşanan yoğun yatırımcı talebi ve mevcut sanayi parsellerindeki doluluk oranları, ilave alan ihtiyacını kaçınılmaz hale getirdi. Hazırlanan yer seçimi etüt raporu, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa sunularak komisyon süreci başlatıldı.

Bölgedeki üretim ve yatırım potansiyelinin her geçen gün artması, Erzurum'un sanayi vizyonunun güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın Başkan Vekilliğini yürüttüğü Erzurum Merkez II Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen genişleme çalışmaları, bölgenin sanayi kapasitesini artıracak stratejik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Üç ayrı bileşenle güçlü genişleme

Planlanan büyüme süreci üç temel bileşenden oluşuyor: 244 hektarlık ana ilave alan: Yer Seçimi Komisyonu tarafından değerlendirilen ve OSB sınırlarına dahil edilmesi hedeflenen yeni sanayi alanı; 650 dönümlük ön alan: OSB'nin ön cephesinde yer alan ve bölgeye entegre edilmesi planlanan stratejik arazi; ETSO Vakfı'na ait 136 dönümlük alan: Vakfa ait taşınmazın da OSB bünyesine dahil edilmesiyle bölgenin üretim gücünün artırılması hedefleniyor

Erzurum'un üretim gücü daha da artacak

Planlanan genişleme ile birlikte Erzurum Merkez II OSB'nin, bölgenin en önemli üretim ve yatırım merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Yeni yatırım alanları sayesinde sanayi üretiminin, istihdam kapasitesinin ve ekonomik hareketliliğin önemli ölçüde artması bekleniyor. - ERZURUM