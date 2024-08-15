Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Tarımsan işbirliği ile kurulan Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. Laboratuvar, bölge tarımına katkı yapacak ve üretim kalitesini artıracak çalışmalara destek olacak.

15.08.2024 17:49  Güncelleme: 17:57
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Tarımsan işbirliği ile kurulan "Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar- Ge Laboratuvarı, özellikle bölge tarımına katkı yapacak ve üretim kalitesini artıracak çalışmalara destek olacak. Laboratuvarın açılışında ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu, Tarımsan Firma Yetkilisi Ziraat Müh. Alper Küçük, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir bir konuşma yaptı.

"Yerli tohum üretimi yapılacak"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, tarımda yerli tohum konusunun ülkemizin öncelikli ve kritik alanları arasına girdiğini hatırlatarak, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı "mirasımız yerel tohum' projesini başlatmış ve TÜBİTAK gibi kurumlarımız tohum teknolojilerini öncelikli araştırma projeleri kapsamına almıştır. Tohum konusu dünyanın da gündeminde olan bir konu olduğundan tohum gen bankaları dünya genelinde kurulmaya devam etmektedir. Ülkemizde de çeşitli enstitüler bünyesinde Ulusal Tohum Gen Bankaları mevcuttur. Üniversite olarak biz de tohum teknolojilerinin önemine binaen şu an önünde bulunduğumuz Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezimizde Tarımsan firmasının destekleriyle Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı'nı kurduk. Bu laboratuvarda yerli tohum teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek ve uygulama sahası da yine kampüs alanımızda tahsis ettiğimiz sahalar olacaktır. Bu bağlamda laboratuvarımızın açılışı ve kokteyl programımızın akabinde saha ziyareti yapılarak tohum çeşitlerinin tanıtımı yapılacaktır" dedi.

Şu anda kampüs alanının neredeyse yarısını yani bin 500 dekardan fazla bir bölümünü yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullandıklarını vurgulayan Çakmak, "Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tanım yapan başka bir üniversite yoktur. Bugün burada açılışını yapacağımız Tohum Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarıma bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır" şeklinde konuştu.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden Dr. Ümran Küçüközdemir, ETÜ sahasında ekilen yerli buğday tohumunun gelecek açısından umut verdiğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Tohum Teknolojisi ve Üretimi Ar-Ge Laboratuvarı Açıldı - Son Dakika

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