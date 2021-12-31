Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 3,04 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|3,45
|3,04
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,20
|1,50
|1,24
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|39,50
|60,00
|51,90
|HMS
|Et küçükbaş
|Kg
|46,00
|49,00
|47,52
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|3,14
|3,14
|3,14
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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