Erzurum\'un Geleceği İçin Bilimsel Çözüm Önerileri

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kentin potansiyelinin bilimsel projelerle harekete geçirilmesi için "Erzurum'un Temel İhtiyaçlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Destek Programı" düzenlendi.

Üniversitenin Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum'un yarınlarını şekillendirecek, geleceğe bakan ortak bir aklın meyvelerini toplamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Tarihi, coğrafyası, tarım, hayvancılık, turizm ve eğitimle bölgenin lokomotifi olan Erzurum'un sahip olduğu potansiyelin doğru kullanılmasının önemine değinen Baruş, "İşte tam bu noktada üniversitemizin kurumsal aklı ve şehre rehberlik etme misyonu devreye girmiştir. Bu proje, üniversitemizin duvarlarını aşarak sokağa, tarlaya, fabrikaya, kurumlara ve hanelere dokunan, güçlü bir koordinasyon anlayışıyla yürütülen önemli bir çalışmanın eseridir." dedi.

Baruş, yaklaşık 150 toplantı sonucunda ortaya çıkan 25 tematik alandaki çalışmanın, Erzurum'un her alandaki durumunun hassasiyetiyle ortaya konulduğunu aktardı.

Üniversitenin bu kıymetli çıktılarının, kamu kurumlarının stratejik planlarında, yerel yönetimlerin projelerinde ve şehrin geleceğine yönelik çalışmalara önemli rehber olacağını belirten Baruş, üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bu programın umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

"Erzurum'un geleceğine birlikte imza atmak için buradayız"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Erzurum'a duydukları derin aidiyet duygusunun kendilerine yüklediği görevi en iyi şekilde yerine getirme kararlılığıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bir üniversitenin görevi yalnızca bilgi üretmek değildir. Asıl görevi, o bilgiyi yaşadığı şehrin, bölgesinin ve ülkesinin hizmetine sunmaktır. Bu inançla Erzurum'un geleceğine birlikte imza atmak için buradayız." diye konuştu.

Erzurum'un potansiyelinin, sorunlarından çok daha büyük olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, bu sorunların herkesin ortak aklı ve katkısıyla çözülebileceğini vurguladı.

"250 öncelikten 100 temel ihtiyacı belirlemeye çalıştık"

Öğretim üyelerinin artık yalnızca dersliklerinde değil, kurumların içinde, tarlalarda, fabrikalarda ve saha ofislerinde de bulunacağını ve üretilen bilginin rafta kalmayıp Erzurum'un kalkınma planlarının somut bir girdisine dönüşeceğini anlatan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Görevimiz, bu potansiyeli frenleyen engelleri bilimin ışığında tespit etmek ve çözüm yollarını birlikte inşa etmek. Atatürk Üniversitesi olarak bu anlayışla yola çıktık ve son aylar içinde kapsamlı bir süreç işlettik. 25 tematik alanda, 25'i aşkın komisyon kurarak çalıştık. 300'ü aşkın paydaşın katılımıyla 65'ten fazla kurum temsilcisiyle masaya oturduk. 150'ye yakın toplantı gerçekleştirdik. 250 öncelikten 100 temel ihtiyacı belirlemeye çalıştık."

Proje başvuruları 1 Ekim'e kadar devam edecek

Hacımüftüoğlu, sürecin her aşamasında emeği geçen komisyon başkanları ve üyelerine, kurum yöneticileri ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, bugün açılan proje başvurularının 1 Ekim'e kadar devam edeceğini dile getirdi.

Programın bir başlangıç olduğunu işaret eden Hacımüftüoğlu, "12 ay sürecek bu projelerde, araştırmacılarımıza 300 bin Türk lirasına kadar finansman desteği sağlayacağız. Hedefimiz 100 projeyi hayata geçirmektir. Ama asıl hedefimiz bunun çok ötesindedir. Her projenin bir sorunu gerçekten çözmesi, her çıktının bir karara, bir politikaya, bir uygulamaya dönüşmesidir." dedi.

İl protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayi ve iş dünyasından yöneticiler ve akademisyenlerin de katıldığı program, Rektör Hacımüftüoğlu sunumuyla sona erdi.