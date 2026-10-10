Erzurum'un Şenkaya ve Olur ilçelerinde çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Şenkaya ve Olur ilçelerinde çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı

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Erzurum\'un Şenkaya ve Olur ilçelerinde çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Şenkaya ve Olur'da hem ilçe müdürlüklerini ziyaret etti hem de çiftçilerle buluştu. Cuma Buluşmaları'nda üreticilere yeni destekleme modeli, tarımsal planlama, TARSİM ve parazit mücadelesi hakkında bilgi verildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Şenkaya ve Olur ilçe müdürlüklerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Cuma Buluşmaları" programıyla da çiftçilere yeni destekleme modeli ve tarımsal planlama anlatıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Şenkaya ve Olur ilçelerine çıkarma yaparak hem sahayı inceledi hem de personelle bir araya geldi.

Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Anlatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen "Cuma Buluşmaları" programı bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında bir araya gelinen çiftçilere; tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, tarım sigortaları (TARSİM), kırsal kalkınma projeleri ve hayvancılıkta büyük önem taşıyan parazit mücadelesi gibi kritik konularda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Üreticilerin sorularını yanıtlayan uzman ekipler, tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

İl Müdürü Kenger İlçelerdeki Çalışmaları İnceledi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra Şenkaya ve Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçelerde yürütülen projeler, tarımsal faaliyetler ve vatandaşa sunulan hizmetler hakkında ilçe müdürlerinden brifing alan Kenger, daha sonra kurum personeliyle bir araya geldi.

Personelle istişare ve değerlendirme toplantısı yapan İl Müdürü Kenger, tarımsal üretimin geliştirilmesi için sahada aktif rol oynayan tüm çalışanlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiŞenkayaErzurumGüncelÇevreTarımOlurSon Dakika

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