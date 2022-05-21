Erzurum vergi tahsilat oranı açıklandı - Son Dakika
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Erzurum vergi tahsilat oranı açıklandı

21.05.2022 13:27
Erzurum vergi tahsilat oranı açıklandı

Erzurum'da bu yılın ilk 4 ayında tahakkuk eden 1 milyar 773 milyon TL tutarındaki verginin 806,9 milyonluk dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da bu yılın ilk 4 ayında tahakkuk eden 1 milyar 773 milyon TL tutarındaki verginin 806,9 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 45,50 olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2022 Nisan ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 4 ayında tahakkuk eden 1 milyar 773 milyon TL tutarındaki verginin 806,9 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 45,50 olarak gerçekleşti

Erzurum Nisan Ayı Verileri

Erzurum Nisan ayı vergi tahsilat oranı yüzde 45,50 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 2, tahsilat oranında ise 2'inci sırada yer aldı.

Nisan Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 45,50, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 44,64 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 26,93, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 30,55 oldu.

Nisan Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,7 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 5,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,4 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,1 olarak aktarıldı

Nisan Ayı Bölgesel Tahsilat

Bu yılın ilk 4 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 806,9 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 4,14 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 19,64 olarak hesaplandı

Nisan Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 55,19, Kars'ta yüzde 6,74, Erzurum'da yüzde 45,50, Ardahan'da yüzde 39,38, Bingöl'de yüzde 38,60, Muş'ta yüzde 38,37, Erzincan'da yüzde 41,65, Bitlis'te yüzde 32,62, Iğdır'da yüzde 33,39, Ağrı'da yüzde 31,05, Elazığ'da yüzde 40,47, Malatya'da yüzde 42,77, Van'da yüzde 24,97, Hakkari'de yüzde 17,75 olarak açıklandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Erzurum, Nisan, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum vergi tahsilat oranı açıklandı - Son Dakika


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